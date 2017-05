JUVE, CHIELLINI: "RITIRO? PENSO ANNO SU ANNO"

2 maggio 2017

Giorgio Chiellini non pensa al futuro lontano dal campo nonostante abbia superato "i 30". " da un pezzo. "Non ho ancora fissato una data per ritirarmi. Mi sento meglio di un paio di anni fa. Deciderò anno su anno, con l'idea di continuare se mi sento al top. Poi mi piacerebbe rimanere nel calcio, ma non da allenatore: troppo stress e troppe cose da gestire fuori dal campo”, ha detto a France Football.