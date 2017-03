JUVE: CHELSEA E CITY INSIDIANO IL BAYERN PER COMAN

13 marzo 2017

Kingsley Coman, attaccante francese di proprietà della Juventus in prestito biennale al Bayern Monaco con diritto di riscatto a favore dei bavaresi per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, sarebbe finito nel mirino di Chelsea e Manchester City. Qualora il club tedesco decidesse di non esercitare l'opzione di acquisto, le due società inglesi sono pronte ad offrire 60 milioni di euro per strappare il francese alla Juventus. Lo rivela il canale televisivo francese TF1.