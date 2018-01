JUVE: CERRI E CALIGARA AL CAGLIARI PER AVERE HAN

15 gennaio 2018

Asse di mercato tra Juventus e Cagliari. Le due società stanno pensando ad uno scambio con i bianconeri intenzionati a prelevare il nordcoreano Han Kwang-Song, 19enne di Pyongyang attualmente in prestito al Perugia. La Juventus, però, non è l'unica società che ha messo gli occhi sul giocatore di proprietà del Cagliari, tant'è che per convincere i sardi a cedere il talentuoso nordcoreano, avrebbero proposto ai sardi anche due giovani promettenti: Alberto Cerri e Fabrizio Caligara. La valutazione che il Cagliari fa di Han è di almeno 20 milioni di euro.