JUVE, CALDARA: "CHE ORGOGLIO! GIORNO FONDAMENTALE"

12 gennaio 2017

Mattia Caldara, nuovo difensore della Juventus che resterà in prestito all'Atalanta fino al 2018, ha parlato al sito ufficiale bianconero: "Oggi è una giornata fondamentale per me. E' sempre stato un obiettivo arrivare in una grande squadra. La Juve ha creduto in me e ha fatto un grande investimento e questo mi lusinga e mi rende orgoglioso. Devo pensare a fare bene a Bergamo per arrivare pronto a una squadra così importante come quella bianconera devo migliorare partita dopo partita perché è ancora molto presto per me. Mi impegnerò al massimo per arrivare alla Juve pronto. Un aggettivo per descrivermi? Timido e schivo. Devo cercare di migliorare anche sotto questo aspetto per essere più spavaldo e credere più in me stesso".