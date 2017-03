JUVE, BONUCCI: "FUTURO? DECIDE IL CLUB"

2 marzo 2017

Quale futuro per Bonucci? Ancora Juve o via? Magari in Premier, destinazione - secondo molti - anche di Allegri? "Non so se Allegri andrà in Premier - ha detto lo stesso difensore della Juve - io sono patrimonio della società e ho un contratto fino al 2021. È la società che decide di tenermi o mandarmi via. Spero di onorare il contratto fino alla fine".