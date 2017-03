JUVE, BLOCCATO LYANCO PER GIUGNO

4 marzo 2017

Secondo quanto rivela calciomercato.com, la Juventus avrebbe trovato l'intesa con il San Paolo per il passaggio del giovane difensore brasiliano Lyanco in bianconero. Al club paulista andranno circa 6 milioni di euro più bonus, per una cifra potenziale di 8/9 milioni. Il ventenne si trasferirà in Italia in estate per poi essere definitivamente disponibile per la prossima stagione.