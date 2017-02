JUVE, BLOCCATO LYANCO DEL SAN PAOLO

2 febbraio 2017

Una Juventus che guarda sempre al futuro. L'osservatore bianconero Pablo Longoria, ha scovato in Brasile un terzino destro molto promettente: Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojinovic, meglio noto come Lyanco. Il brasiliano classe 1997 ha il contratto in scadenza nel 2018 ed è stato bloccato con un'offerta di 5 milioni dalla società di Corso Galileo Ferraris per la prossima stagione. Lo scrive Il Corriere dello Sport.