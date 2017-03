JUVE: BERNARDESCHI E NON SOLO

30 marzo 2017

L'infortunio di Pjaca ha messo nei guai Allegri, non solo per questa volata finale. L'attaccante croato, infatti, tornerà quando la prossima stagione sarà abbondantemente iniziata e, come insegna Marchisio, ci vorrà molto tempo prirma che sia al 100%. Così, in estate la Juve dovrà per forza di cose rinforzare il reparto offensivo. Se inizialmente si pensava solo a Bernardeschi, adesso servirà un altro nome: Sanchez, Williams e Asensio in lista.