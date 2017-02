JUVE, BENTANCUR VENERDÍ IN ITALIA PER LE VISITE MEDICHE

15 febbraio 2017

Dopo la vittoria nel sudamericano under 20, Rodrigo Bentancur diventerà un nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista uruguaiano è atteso venerdì per le visite mediche di rito, per poi assistere al match contro il Palermo allo Stadium. Bentancur si aggregherà alla sua nuova squadra dalla prossima stagione. Lo riporta Tuttosport.