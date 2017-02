JUVE, BENATIA RISCATTATO E POI CEDUTO: C'É IL MARSIGLIA

7 febbraio 2017

L'avventura di Mehdi Benatia alla Juve potrebbe terminare a giugno. Gli infortuni patiti e l'esplosione di Rugani lo hanno relegato ad ultima scelta nelle preferenze di Massimiliano Allegri, pertanto una sua permanenza in bianconero non è scontata. In realtà la Juventus dovrebbe riscattare il marocchino dal Bayern Monaco, versando nelle casse dei bavaresi circa 17 milioni di euro, cedendelo in un secondo momento. Su Benatia è forte l'interesse del Marsiglia, pronto ad investire 25 milioni. Lo scrive calciomercato.com.