JUVE, AVVIATI I CONTATTI CON L'UDINESE PER JANKTO

1 giugno 2018

Dopo Emre Can (atteso per le visite mediche a Torino), la Juventus è a caccia di un altro colpo a centrocampo. La dirigenza bianconera ha preso contatti con l'Udinese per discutere del trasferimento di Jakub Jankto, 22enne centrocampista ceco. Il giocatore vuole ormai lasciare i friulani, che però non intendono svenderlo. Possibile che la Juve includa i cartellini di almeno uno tra Mandragora e Cerri come controparte.