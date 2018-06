JUVE, ASTA PER DE LIGT: IL TOTTENHAM OFFRE 55 MILIONI ALL'AJAX

6 giugno 2018

Per Matthijs de Ligt si sta per scatenare una vera e propria asta di mercato. Come racconta Tuttosport, sul difensore olandese alto quasi un metro e novanta, tesserato per l'Ajax e appena maggiorenne, ci sono i fari di tante big d'Europa. Il suo procuratore è Mino Raiola e la valutazione del calciatore è sui 50 milioni di euro. Il Tottenham ne avrebbe già offerti 55 e la Juventus potrebbe a breve rilanciare per cercare di convincere il talento olandese.