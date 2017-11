JUVE-ASAMOAH, PRONTA OFFERTA PER IL RINNOVO

14 novembre 2017

Dopo essere stato vicino al Galatasaray, Kwandro Asamoah è pronto a rinnovare con la Juve. Tuttosport riporta la notizia secondo cui l'esterno ghanese sia ormai certo di rimanere a Torino in quanto pedina fondamentale per Allegri tanto che il club avrebbe già studiato i dettagli per il prolungamento.