JUVE, ANDRÉ GOMES E RAKITIC OBIETTIVI ESTIVI

1 febbraio 2017

Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, la Juventus starebbe pianificando grandi colpi per la prossima stagione. I nomi in ballo sono quelli di Andrè Gomes, centrocampista arrivato in blaugrana la scorsa estate dal Valencia, ed Ivan Rakitic, vecchio pallino della società bianconera.