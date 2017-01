JUVE, ANCHE IL LIONE SU EVRA

21 gennaio 2017

Sono giorni caldi per Evra. Nonostante l'età, il terzino bianconero è infatti conteso da diversi club. Oltre al Crystal Palace e allo Schalke, stando all'Equipe, si sarebbe fatto avanti anche il Lione. Un affare che Marotta porterebbe volentieri a conclusione in vista poi di una trattativa a giugno per Tolisso.