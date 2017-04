JUVE, ALLEGRI: "MIO FUTURO NON DIPENDE DAL TRIPLETE"

23 aprile 2017

Max Allegri ha risposto con la solita tranquiullità alle domande sul suo futuro. " Ancora a Torino in caso di Triplete? La mia permanenza non dipende dalle vittorie o dalle sconfitte. L’importante è darsi sempre degli stimoli nuovi, io qui sto bene, ho un grande feeling con la società e credo ci siano tutti i presupposti per continuare ma ora non è il momento di pensare al futuro, la priorità è provare a vincere tutto", ha detto a Premium Sport.