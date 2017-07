JUVE, ALLEGRI: "MERCATO? SOCIETA' LAVORA BENE"

29 luglio 2017

Max Allegri parla del mercato della Juve: "Se mi è stato promesso un centrocampista? Con la società ho un rapporto talmente solido che non c'è bisogno di fare promesse. La società ha dimostrato di lavorare bene, sono cambiati tanti giocatori in questi anni, ne sono arrivati tanti giovani e di qualità. Al momento direi che la società ha lavorato bene portando Bernardeschi, Douglas Costa, De Sciglio. E c'è ancora un mese per lavorare sugli obiettivi che abbiamo per migliorare la squadra".