JUVE, ALLEGRI: "IL FUTURO? DEVO PARLARE CON IL CLUB"

21 maggio 2017

Lo scudetto oggi (dopo la Coppa Italia) e la Champions da prendersi tra due settimane. Poi il futuro: ancora Juve? Per Marotta ci sono tutti i presupposti, e per l'interessato, per mister Allegri: "Ci incontreremo. Ora c'è altro a cui pensare. Dobbiamo confrontarci, la Juventus è arrivata a un livello altissimo. Solo l'anno scorso non ci siamo giocati tutte le finali. Ora bisogna capire dove migliorare, un conto è cambiarne otto, altro è aggiungerne uno o due".