JUVE, ALLEGRI: "GOLOVIN? MI DICONO CHE SIA BRAVO"

13/06/2018

Ai microfoni di 'Tiki Taka Russia', Massimiliano Allegri ha anche fatto il punto sul mercato della Juve. "Un giudizio su Golovin? Mi dicono che sia bravo, poi i giocatori forti si vedono subito. Cancelo obiettivo per la difesa? E’ un giocatore dell’Inter - ha spiegato il tecnico bianconero -. La Juventus come sempre si muove bene sul mercato e quando chiuderà avrò a disposizione una rosa competitiva per lottare su tutti i fronti. Possibile scambio Higuain-Icardi? Sono due grandi centravanti, ma quando c’è il Mondiale il mercato inizia dopo il torneo. Alla fine del Mondiale inizia un altro mercato".