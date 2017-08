JUVE, ALLEGRI: "DOPO CARDIFF HO PENSATO DI DIMETTERMI"

10 agosto 2017

Max Allegri ha messo nero su bianco quanto aveva già fatto capire dopo la finale persa a Cardiff. "Ho lasciato Cardiff con la squadra e sono ritornato in Italia. La sera dopo ero a casa e mi sono posto una domanda difficile: E' la fine del mio percorso? E questo il punto massimo a cui posso portare questa squadra? Ho pensato se era questa la pagina finale della mia storia alla Juventus e una parte di me spingeva per recarmi in sede lunedì e rassegnare le dimissioni", ha scritto su The Player Tribune.