JUVE, ALLEGRI: "ALTRI RINFORZI? NON CHIEDO NULLA"

25 agosto 2017

Il problema di Marchisio potrebbe costringere la Juve a inserire un altro centrocampista in rosa, ma Max Allegri non vuole parlare di mercato. "Serve un altro centrocampista? Non chiedo nulla, Claudio ha bisogno di un mese. Ho tanti giocatori per giocare le partite. Al momento siamo questi, al mercato ci pensa la società", ha detto.