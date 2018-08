JUVE AL LAVORO: RINNOVI PER CUADRADO, RUGANI E ALEX SANDRO

21/08/2018

Chiuso il mercato, per la Juventus è tempo di pensare ai rinnovi contrattuali dei giocatori chiave. Il primo della lista è Pjanic, per cui manca solo l'annuncio della firma fino al 2023 per 6,5 milioni l'anno. Poi c'è Cuadrado per cui si sta studiando un adeguamento dell'ingaggio. Stesso discorso per Rugani che non ha potuto firmare contratti ricchi con altre squadre durante l'estate e dovrebbe passare dall'1,8 milioni l'anno ai 3 più bonus. Infine Alex Sandro, discorso più delicato. Ha tante richieste ma dovrebbe firmare un rinnovo da 4,5 milioni a stagione.