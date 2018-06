JUVE, AGENTE PJACA: LAZIO PISTA NON PRATICABILE

2 giugno 2018

Marko Naletelic, agente di Pjaca ha parlato a cittaceleste.it della situazione del suo assistito in merito ad un ipotetico inserimento nella trattativa di Milikovic-Savic: "Fantamercato, nessuno mi ha contattato e non reputo la pista biancoceleste praticabile. L’ingaggio del mio assistito rientrerebbe nei parametri lotitiani, non è questo il problema. Al momento non mi risulta nulla. Il futuro di Marko è alla Juve, vuole conquistare Allegri mettendosi in mostra già in ritiro. Il suo destino rimane comunque appeso alle entrare e alle uscite bianconere. È troppo presto ancora".