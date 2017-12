JUVE A CACCIA IN ARGENTINA: FARI SU PAVON DEL BOCA

31 dicembre 2017

La Juventus guarda con molta attenzione al mercato sudamericano e - come riporta Tuttosport - gli occhi della società bianconera sono finiti su un altro talento del Boca Juniors. In Argentina viene già definitivo come un potenziale campione: Cristian Pavon ha già esordito anche in Nazionale con Sampaoli e sembra dunque pronto per il grande salto in Serie A. Sono tanti i club che si stanno interessando all’attaccante del Boca, ma la Juventus dopo gli affari Tevez e Bentancur sembra in pole position.