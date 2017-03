JUVE, 80 MLN PER VERRATTI

28 marzo 2017

Marco Verratti è uno degli uomini mercato più ambiti del momento. Dopo le polemiche in Francia sul suo rendimento e le dichiarazioni del suo procuratore, a Parigi potrebbe arrivare un'offerta importante proprio dall'Italia per il centrocampista azzurro. Stando al Corriere dello Sport, in pole ci sarebbe la Juve, che per convincere il Psg a far partire Verratti sarebbe disposta a mettere sul piatto 80 milioni di euro.