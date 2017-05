JUVE, 30 MLN PER FELIPE DEL PORTO

23 maggio 2017

Nuovo nome per la Juve. Stando ad A Bola, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Felipe Augusto de Almeida Monteiro, difensore brasiliano del Porto, con cui in una stagione ha collezionato 45 presenze. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 50 milioni, ma per il 28enne Marotta sembra intenzionato a offrire al massimo 30 milioni.