JUVE, 10 MLN PER EMRE CAN

9 gennaio 2018

La Juve rompe gli indugi per Emre Can. Stando al Corriere di Torino, l'obiettivo è convincere il Liverpool a cedere il giocatore a gennaio, anticipando la concorrenza. Per chiudere la trattativa, Marotta è pronto a offrire 10 milioni di euro per il centrocampista in scadenza a giugno.