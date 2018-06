JUVE, È FATTA PER EMRE CAN

1 giugno 2018

Mancano solo le visite e la firma, ma Emre Can è praticamente un nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista tedesco, a parametro zero dopo che non ha rinnovato con il Liverpool, è atteso a Torino nei prossimi giorni per formalizzare l'accordo con i bianconeri. Firmerà un contratto di quattro anni.