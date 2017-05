JOVETIC-SIVIGLIA, FRENATA SUL RISCATTO

17 maggio 2017

Guai in vista sul fronte Jovetic per l'Inter. Il Siviglia non sembra infatti intenzionato a riscattare il giocatore al prezzo pattuito con Ausilio (13 milioni). Numeri alla mano, infatti, il Siviglia sembra disposto a versare nelle casse dell'Inter soltanto meno della metà della cifra stabilita a gennaio.