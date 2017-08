JORGINHO, L'AGENTE: "PIACE AL BOURNEMOUTH"

7 agosto 2017

Jorginho continua a essere corteggiato in Premier League, come confermato dal suo agente a Radio Kiss Kiss: "E' vero, all'allenatore del Bournemouth piace, ma non c’è stato niente di più. Sta crescendo, può migliorare ancora in fase di copertura e di realizzazione, magari segnando qualche gol in più".