JORGINHO: "ADDIO AL NAPOLI? ERAVAMO D'ACCORDO COL CLUB"

05/09/2018

"L'addio al Napoli? Non c'era solo la volontà del giocatore ma anche della società. Ci siamo accordati per il bene di tutti e due". Così Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro azzurro a Coverciano. "La Premier League è bella. C'è una differenza di ritmo e fisicità in Inghilterra rispetto all'Italia. Per ora mi sto trovando bene, mi piace molto. Si gioca a ritmo alto e tutti giocano. Certo che quando passi da un posto così bello e meraviglioso come Napoli, lasci sempre qualcosa. Mi mancano tante cose: gli amici, il calore della gente, il cibo. Mi mancherà sempre".