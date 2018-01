JOAO MARIO-WEST HAM: FRENATA

24 gennaio 2018

Inter e West Ham non stanno trovando l'accordo per il passaggio a Londra di Joao Mario. La differenza è sottilissima, ma gli inglesi hanno fatto sapere di non voler più rilanciare l'ultima offerta di 1 milione e 100mila euro per il prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni. L'Inter continua a chiederne 1,25 milioni.