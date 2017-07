JESUS NAVAS TORNA A SIVIGLIA

30 luglio 2017

Jesus Navas è pronto a tornare a casa. L'esterno spagnolo, che si è svincolato il 30 giugno dal Manchester City, avrebbe firmato un triennale con il Siviglia, sua ex squadra prima di volare in Premier: a rivelarlo è 'fichajes.net'. Il giocatore, in passato, è stato accostato a Roma e Lazio.