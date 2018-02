ITALIA, COSTACURTA A LONDRA PER INCONTRARE CONTE

2 febbraio 2018

Il calcio italiano tenta una ripresa dopo la debacle dello scorso novembre. Dopo le nomine a commissario straordinario della Figc di Roberto Fabbricini e a vice di Angelo Clarizia e Alessandro Costacurta, il mondo del pallone nostrano guarda al futuro. Il prossimo passo e' la scelta del nuovo Commissario tecnico della Nazionale e il tabloid inglese The Sun prospetta uno scenario suggestivo. Secondo quanto riporta il quotidiano, Costacurta starebbe pensando ad un grande ritorno di Antonio Conte. L'attuale allenatore del Chelsea, ormai in rotta con i Blues per via di divergenze sulla gestione del mercato, a fine stagione lascera' Londra e per lui potrebbero riaprirsi le porte dell'Italia. "Volero' a Londra nei prossimi giorni. Abbiamo fretta e dobbiamo muoverci velocemente", queste le parole dell'ex Milan, oggi sub commissario riportate dal Sun. Questa prospettiva riporterebbe Conte in azzurro per la seconda volta dopo l'addio al termine di Euro 2016.