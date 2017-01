ISAK RIFIUTA IL REAL: VUOLE IL BORUSSIA DORTMUND

22 gennaio 2017

Il coraggio e la personalità di rifiutare il Real Madrid a soli 17 anni. È Alexander Isak, talentino svedese dell'AIK di Solna. L'attaccante, inserito nella lista dei 60 giocatori nati nel 1999, sembra non volersi trasferire alle merengues per non accelerare troppo il suo percorso di crescita. Ora in vantaggio per accaparrarsi "il nuovo Ibra" sembra esserci il Borussia Dortmund.