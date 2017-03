INZAGHI: "IL RINNOVO? NESSUN PROBLEMA"

13 marzo 2017

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato anche di mercato al termine del match vinto contro il Torino: "Il rinnovo di contratto? In questo momento non ci stiamo pensando, siamo concentrati solo sul campo. Questo posto l’ho voluto con tutto il cuore, poi per quel che riguarda il futuro penso non ci siano problemi: ho un ottimo rapporto con il presidente e con il direttore sportivo".