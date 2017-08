INTER, ZHANG JR: "RINFORZEREMO LA SQUADRA"

1 agosto 2017

I tifosi dell'Inter si aspettavano un mercato a suon di colpi e invece finora sono rimasti delusi. Steven Zhang, figlio del patron e membro del Cda nerazzurro, però, li tranquillizza. "Ovviamente rinforzeremo ulteriormente la squadra, manca ancora un mese alla chiusura del mercato. Per quanto riguarda i nomi e le questioni tecniche è giusto che chiediate a Spalletti, Ausilio e Sabatini. In ogni caso il mercato dell'Inter non è ancora finito", ha detto.