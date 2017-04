INTER: ZHANG JINDONG "VOCI SU PIOLI? NESSUN FONDAMENTO"

30 aprile 2017

"Non ci facciamo distrarre dalle voci circolate all'esterno del club. Non esiste nessun fondamento di verità, perché la società sostiene al cento per cento il lavoro di Stefano Pioli". A poche ore dalla partita tra Inter e Napoli, il patron nerazzurro Zhang Jindong conferma la fiducia al tecnico, spazzando via i rumors circolati nelle ultime settimane riguardo a un probabile cambio sulla panchina per la prossima stagione.