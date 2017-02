INTER, ZANETTI: "CONTENTI DI PIOLI"

27 febbraio 2017

Javier Zanetti ha ribadito la fiducia a Pioli nonostante le brutta sconfitta con la Roma. "Adesso c'è Pioli e siamo molto contenti del suo lavoro e delle sue capacità. Siamo molto fiduciosi, non solo per il presente ma anche per il futuro", ha detto il vicepresidente nerazzurro.