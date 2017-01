INTER, VISITE MEDICHE IN CORSO PER GAGLIARDINI

11 gennaio 2017

Inter-Gagliardini, è fatta. Il club nerazzurro e l'Atalanta hanno messo tutto tutto nero su bianco: il centrocampista si trasferisce a Milano con la formula del prestito per 2 mln di euro e riscatto fissato a 20, più vari bonus. Stamattina visite mediche, prima al centro Coni, poi in alla clinica Humanitas di Rozzano: "Come ho dormito? Bene, sono tranquillo e sereno. L'obiettivo? La Champions". Nel pomeriggio lo aspetta Pioli alla Pinetina.