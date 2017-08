INTER-VIDAL, HOENESS CHIUDE: "SE IL BAYERN NON VUOLE, NON VENDE"

13 agosto 2017

L'Inter continua a sognare Arturo Vidal e il giocatore non ha nascosto di gradire i nerazzurri ma sembra difficile pensare di strappare giocatori al Bayern, impossibile secondo il presidente Hoeness: "Credo che al giorno d'oggi si dia troppo peso ai singoli giocatori. Noi del Bayern, dal canto nostro, agiamo diversamente: se il Bayern, ad esempio, decide che un suo calciatore non è in vendita, il ragazzo non si muove da Monaco". E l'ex juventino è stato più volte dichiarato incedibile da Ancelotti.