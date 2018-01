INTER, VICINO RAFINHA DEL BARCELLONA

10 gennaio 2018

L'Inter, sempre alla caccia di rinforzi low cost, è molto vicino all'acquisto, in prestito, di Rafinha, centrocampista brasiliano classe '93 del Barcellona. È fermo dallo scorso aprile in seguito ad un'operazione al menisco. Fratello di Thiago Alcantara, figlio di Mazinho (ex Lecce e Fiorentina, campione del Mondo a Usa '94), Rafinha è un centrocampista mancino spesso usato da Luis Enrique come mezzala sinistra, ma può ricoprire anche i ruoli di trequartista o di esterno d'attacco.