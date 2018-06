INTER, VECINO PUO' ESSERE SACRIFICATO PER ARRIVARE A DEMBELE'

16/06/2018

L'Inter insiste per Dembelé, obiettivo di mercato concreto a centrocampo. Il Tottenham continua a chiedere 30 milioni di euro ai nerazzurri, ma, secondo Il Corriere dello Sport, il ds Ausilio sarebbe pronto a inserire nella trattativa Vecino come parziale contropartita tecnica per abbassare la parte cash. Gli Spurs, dal canto loro, sembrerebbero non disdegnare la proposta.