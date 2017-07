INTER, VECINO LUNEDÌ FA LE VISITE

29 luglio 2017

Tra lunedì e martedì Matias Vecino diventerà un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha chiuso con la Fiorentina per l'acquisto del centrocampista uruguaiano, classe '91, dietro al pagamento della clausola rescissoria da 24 milioni di euro (pagamento in due rate da 12 milioni). Raggiunto l'accordo anche per il contratto, sulla base di un quadriennale da 3 milioni di euro a stagione per quattro anni. Il giocatore, che vestirà la maglia numero 8, è atteso a Milano lunedì per le visite.