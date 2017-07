INTER: VECINO, DOMANI LE VISITE

23 luglio 2017

In casa Inter è il giorno del vertice di mercato con Spalletti, Sabatini e Ausilio. E dal vertice dovrebbe arrivare l'ok definitivo per Vecino: si parla di visite mediche già lunedì a Milano. Il centrocampista della Fiorentina è valutato 26 milioni, pagabili in due rate (2018 e 2019), per lui contratto di 4 anni.