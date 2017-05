INTER: VECCHI, ALTRI TRE ANNI IN PRIMAVERA

13 maggio 2017

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Sassuolo, Stefano Vecchi ha anche parlato del suo futuro una volta finita la stagione. "Stiamo parlando di rinnovare per altri tre anni con la Primavera. So qual è il mio compito, ora è quello di allenare la prima squadra e dare una mano. Poi, come è successo a novembre, tornerò per le Final Eight. Dopodiché è logico che per la mia carriera potrebbe essere qualcosa di positivo".