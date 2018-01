INTER-VANHEUSDEN, RINNOVO E PRESTITO

25 gennaio 2018

Inter e Zinho Vanheusden, una storia che continuerà. Il difensore belga, classe '99, quest'anno era già aggregato alla prima squadra di Spalletti, per poi fermarsi per un grave infortunio al ginocchio. L'Inter ha intenzione di rinnovare il contratto del centrale fino al 2023 e contestualmente girarlo in prestito allo Standard Liegi.