INTER, UNA CESSIONE PER IL FAIR PLAY FINANZIARIO

10 marzo 2017

Per rientrare nei parametri Uefa imposti per il cosiddetto Fair Play finanziario, l'Inter sta valutando un'importante cessione. Servono 15/20 milioni ed i nomi i ballo sono quelli di Marcelo Brozovic ed Ever Banega, che consentirebbero di realizzare una plusvalenza. La deadline imposta dal massimo organo continentale è datata 30 giugno.