INTER, UFFICIALE: MURILLO AL VALENCIA

18 agosto 2017

Murillo è del Valencia. L'ufficialità è arrivata attraverso il comunicato dell'Inter: " FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo con il Valencia CF per il trasferimento a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto di Jeison Murillo. Il difensore colombiano ha disputato due stagioni in maglia nerazzurra collezionando 69 presenze e 3 reti tra campionato, coppe nazionali e competizioni europee. Al giocatore vanno i migliori auguri da parte di tutto il club per la sua nuova avventura professionale". Contemporaneamente anche il Valencia ha ufficializzato il trasferimento.