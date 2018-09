INTER, TOUSART PER IL CENTROCAMPO

24/09/2018

Il centrocampo resta uno dei punti deboli dell'Inter e per questo Ausilio sta pensando a un nome nuovo per l'estate. Per calciomercato.com si tratta di Lucas Tousart, 21enne del Lione. Sarebbe in programma un blitz il prossimo mese per provare a intavolare una trattativa con i francesi, che chiedono 35 milioni di euro.